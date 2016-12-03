Геращенко охарактеризовал ракетные стрельбы ВСУ вблизи Крыма

Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"То, что Украина провела впервые за много лет ракетные стрельбы, показало, что у нас еще противовоздушная оборона в состоянии выдержать удары российской авиации. Это сигнал России, что Украина укрепляет свой военный потенциал. Это правильно, и я это поддерживаю", - сказал нардеп.

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Представители украинской власти неоднократно подчеркивали, что Украина будет проводить ракетные испытания в соответствии с международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Накануне учений СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что Россия угрожала Киеву ракетным ударом в случае проведения ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма.