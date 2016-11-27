Возле Мариуполя задержали более 20 пособников "ДНР"

На Донетчине 26 ноября военные Южного оперативно-территориального объединения НГУ вместе с Нацполицией и СБУ в двух населенных пунктах вблизи Мариуполя задержали 22 человека. Об этом сообщила пресс-служба Южного территориального управления.

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В Нацгвардии пояснили, что задержанных разыскивали за уголовные преступления и пособничество боевикам "ДНР".

Также в этот день на блокпосту на въезде в Мариуполь гвардейцы задержали "гражданина К". "Во время проверки установлено, что данный гражданин является сотрудником полиции незаконного вооруженного формирования "ДНР", - сказано в сообщении.

Сейчас задержанных передали Нацполиции и СБУ.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции Донецкой области на этой неделе разоблачили 6 боевиков и их пособников, которые скрывались на территории, подконтрольной Украине.