Возле Мариуполя задержали более 20 пособников "ДНР"
Преступников разыскивали за уголовные преступления и пособничество террористам.
На Донетчине 26 ноября военные Южного оперативно-территориального объединения НГУ вместе с Нацполицией и СБУ в двух населенных пунктах вблизи Мариуполя задержали 22 человека. Об этом сообщила пресс-служба Южного территориального управления.
Читайте также"Обещали ежедневно выплачивать по $200": Задержанные наемники "ДНР" рассказали, почему воевали
В Нацгвардии пояснили, что задержанных разыскивали за уголовные преступления и пособничество боевикам "ДНР".
Также в этот день на блокпосту на въезде в Мариуполь гвардейцы задержали "гражданина К". "Во время проверки установлено, что данный гражданин является сотрудником полиции незаконного вооруженного формирования "ДНР", - сказано в сообщении.
Сейчас задержанных передали Нацполиции и СБУ.
Как сообщалось ранее, сотрудники полиции Донецкой области на этой неделе разоблачили 6 боевиков и их пособников, которые скрывались на территории, подконтрольной Украине.