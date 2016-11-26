В "ДНР" заявили о выдворении журналистов "Дождя", которые ранее перестали выходить на связь

00:26, 26 ноября 2016
Война
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Руководство боевиков "ДНР" объявило о выдворении с подконтрольной им территории двух журналистов телеканала "Дождь", ранее переставших выходить на связь.

REUTERS

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на заявление террористов.

"На территории "республики" была выявлена деятельность сотрудников телеканала "Дождь", предоставивших в "министерство информации" заведомо ложные личные данные с целью получения аккредитации", - говорится в сообщении боевиков.

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Отмечается, что у журналистов телеканала пригласили в здание так называемого МГБ для дачи объяснений "по факту незаконной журналистской деятельности и демонстрации отснятых видеоматериалов".

"При просмотре видеозаписей сотрудниками "министерства" установлено, что они носят необъективный и провокационный характер. В ложном свете отражают социально-экономическую и политическую ситуацию в "республике", - утверждается в сообщении террористов.

Как сообщал УНИАН ранее, журналисты "Дождя" Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь. Один из корреспондентов, Василий Полонский, успел сообщить редакции, что журналисты задержаны террористами из "Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики".

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