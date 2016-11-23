На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из "Град-П", по Авдеевке и Зайцевом били из минометов и гранатометов
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.
Всего состоялось 25 обстрелов, а с полуночи – уже 4.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Отмечается, что противник обстреливал Широкине, Тарамчук, Водяное, Красногоровку, Марьинку и Талаковку используя минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.
"По Новотроицком и Павлополю огонь вел снайпер. По нашим позициям в районе Красногоровки боевики использовали установки РСЗО "Град - П" ( "Партизан")", - говорится в сообщении.
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На Донецком направлении Авдеевка и Зайцево попали под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганском – из минометов, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационный контингент обстрелял Новозвановку и Новоалександровку.