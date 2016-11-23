На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из "Град-П", по Авдеевке и Зайцевом били из минометов и гранатометов

07:06, 23 ноября 2016
Война
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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.

Боевики на Донбассе / REUTERS

Всего состоялось 25 обстрелов, а с полуночи – уже 4.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Отмечается, что противник обстреливал Широкине, Тарамчук, Водяное, Красногоровку, Марьинку и Талаковку используя минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.

"По Новотроицком и Павлополю огонь вел снайпер. По нашим позициям в районе Красногоровки боевики использовали установки РСЗО "Град - П" ( "Партизан")", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении Авдеевка и Зайцево попали под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском – из минометов, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационный контингент обстрелял Новозвановку и Новоалександровку.

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