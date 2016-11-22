Боевики обстреливали позиции АТО на всех направлениях из БТР и минометов

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении боевики открывали огонь по Широкиному, Гнутовому и Славном российско-оккупационные войска стреляли из минометов различных калибров, а из гранатометов и вооружения БТР – по Марьинке и Лебединском. Гнутове обстреляла 152 миллиметровая артиллерия противника, а Красногоровку – танк .

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На Луганском направлении из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Крымскому.

На Донецком – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Зайцевого и Авдеевки.

В целом произошло 17 обстрелов.