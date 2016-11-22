Боевики обстреливали позиции АТО на всех направлениях из БТР и минометов
07:09, 22 ноября 2016Война
1136 0
За прошедшие сутки 21 ноября в зоне проведения АТО боевики продолжили обстреливать наши позиции на всех направлениях.
Боевики в зоне АТО / REUTERS
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
На Мариупольском направлении боевики открывали огонь по Широкиному, Гнутовому и Славном российско-оккупационные войска стреляли из минометов различных калибров, а из гранатометов и вооружения БТР – по Марьинке и Лебединском. Гнутове обстреляла 152 миллиметровая артиллерия противника, а Красногоровку – танк .
Читайте такжеУкраинские военные отбили атаку ДРГ в районе Трехизбенки: противник, убегая, побросал оружие
На Луганском направлении из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Крымскому.
На Донецком – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Зайцевого и Авдеевки.
В целом произошло 17 обстрелов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter