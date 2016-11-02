ВСУ рассказали о трех попытках штурма боевиками их позиций возле Авдеевки (видео)

Об этом сообщил командир 72-й механизированной бригады ВСУ Андрей Соколов, передает "5 канал".

По его словам, в ночь на 1 ноября боевики пытались попасть на подконтрольную Украине территорию вблизи промзоны Авдеевки и в Верхньоторецькому. Однако атаки бандформирований были отбиты.

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Сообщается, что раненых и погибших среди украинских военных не было. Информации о потерях врага пока нет. Бойцы расценивают действия российских наемников как попытки найти лазейки в украинской обороне.

"Группа была небольшая – до 10 человек, однако это на одном направлении. В тот вечер они действовали в одном районе, однако на трех направлениях – по 10 человек каждая. Я думаю, они просто хотели посмотреть, насколько у нас плотная оборона, есть ли возможность пройти сквозь нее незамеченными", – отметил Соколов.