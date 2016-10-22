"Гиви" против Захарченко: в ИС рассказали, как распадается бандитская группировка в "ДНР"

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук не смог подтвердить эти слухи, но объяснил, что это вполне ожидаемо, передает "Апостроф".

По его словам, "Гиви" взвалил на себя роль царька и бога, поставив под сомнение авторитет главы так называемой ДНР Александра Захарченко, также регулярно злоупотребляя властью внутри бандформирования. Как следствие, последняя "антисистемная" группировка "ДНР" разваливается на глазах.

"У меня нет информации, что "Гиви" сбежал в Приднестровье. Но с начала сентября, если не с конца августа сообщали неоднократно, что в бандформировании "Сомали" крайне плохое морально-психологическое состояние у личного состава... Основная проблема была в том, что "Гиви" фактически взял на себя роль местного царька и бога, который все "решает", активно занимался рукоприкладством, по поводу чего боевики неоднократно обращались во всякие "правоохранительные органы", но без всякого результата", - рассказал Тымчук.

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Он отметил, что такая практика существовала не только в отношении рядовых боевиков, но и заместителей, командиров подразделений, которых избивали перед строем. Ко всему прочему, добавил он, "Гиви" пошел на конфронтацию с Захарченко — у них сложились очень нехорошие отношения.

"Я знаю, что Захарченко в своем кругу неоднократно высказывал претензии, что "Гиви" демонстрирует лояльность к российским кураторам, облизывая их с ног до головы, но сплошь и рядом саботирует приказы самого Захарченко. После убийства "Моторолы" напрашивалось, что "Гиви" — следующий кандидат", - считает координатор группы "Информационное сопротивление".

Ситуация внутри подразделения "Сомали" и вокруг него была такая, что фактически оно начало распадаться, подчеркнул Тымчук.

"Насколько я знаю, командир из "Гиви" просто никакой: он никогда не заботится о личном составе и даже наоборот — чтобы себе галочку поставить — людей использует, как пушечное мясо. Понятно, что людям это не нравится", - рассказал он.

"Сомали" — одно из очень немногих бандформирований, которые остались если и не в первозданном виде, поскольку менялась штатная структура, банда доукомплектовалась российскими боевиками, техникой — но ее название использовалось в последнее время как бренд. И "Гиви" как раз был одним из немногих представителей, которые достаточно давно участвуют в деятельности "ДНР". И его там чуть ли не в ранг героя возвели, считает Тымчук.

"Но неуправляемость со стороны Захарченко сразу ставила вопрос о том, что это бандформирование вряд ли вписывается в ту систему, которую на Донбассе выстраивает Россия: жесткая вертикаль, вхождение в армейские корпуса не только де-юре, но и де-факто, беспрекословное выполнение приказов", - объяснил он.