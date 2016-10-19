В Донецке на похороны террориста "Моторолы" для массовки согнали бюджетников (фото, видео)

Об этом сообщают жители города, передают "Новости Донбасса".

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По информации подконтрольных "ДНР" СМИ, в Донецке в честь "Моторолы" проходит траурное шествие и церемония прощания, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. А. Соловьяненко.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".