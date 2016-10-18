Минобороны об эскалации под Мариуполем: боевое столкновение в Водяном и 11-часовая канонада

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, на Мариупольском направлении обстановка остается сложной, оккупанты из так называемого 9-го полка не намерены придерживаться Минских договоренностей и продолжают массированные обстрелы позиций украинских военных из тяжелого вооружения по линии Талаковка-Широкино.

"Вчерашнее утро начался с боевого столкновения в Водяном, которое длилось один час. Во время боя противник попросил артиллерийскую поддержку, огонь велся сразу с двух направлений. Впоследствии мощные минометные и орудийные обстрелы со стороны оккупантов обрушились на населенные пункты, расположенные вблизи передовой, а именно - на Талаковку, Водяное, Лебединское, Широкино. Канонада продолжалась непрерывно около 11 часов", - сказал Лысенко.