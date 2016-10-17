Волонтеры обнаружили скопление техники боевиков на Донбассе, замечены российские установки "Метеорит" (фото, видео)

Об этом говорится в расследовании волонтерского сообщества InformNapalm.

В кадр попала целая усиленная батальйонно-тактическая группа российских оккупационных войск. А некоторые образцы военной техники совершенно четко указывают на российский след ее поставки.

"В кадр попали 20 танков Т-64БВ и Т-72Б ранних модификаций (основное вооружение калибром 125 мм), 25 боевых машин пехоты (БМП-1/БМП-2), 4 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" (вооружение калибром 122 мм), 5 бронетранспортеров БТР-80 , зенитно-ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10" и другая техника, - говорится в сообщении.

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Также на фото заметили российскую станцию (АП-2), которую в августе 2016 года зафиксировали в 3 км от промзоны Авдеевки.

"И самый главный сюрприз — это наличие на снимке двух установок разминирования "Метеорит", которые стоят на вооружении исключительно Российской Федерации. Кроме своего основного назначения – разминирования объектов, УР-77 используют и для уничтожения живой силы в укрепленных руинах зданий. Задокументировано использование установок этого типа по косвенному назначению во второй чеченской кампании, а также во время штурма Донецкого аэропорта на Донбассе. Также заметили использование УР-77 в Сирии для атак на укрепления в районе Джобар", - рассказали волонтеры.