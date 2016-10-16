В полиции показали последствия ночного обстрела боевиками Марьинки (фото)

Как сообщили в Марьинском отделении полиции в Донецкой области, обстрел длился примерно с 23:00 15 октября по 1:00 16 октября.

Читайте такжеБойцы АТО поделились впечатлениями от переданного Порошенко вооружения и техники (видео)

"Всего известно о 8 пострадавших этой ночью домов, среди которых помещения ГСЧС, коммунального предприятия, жилая пятиэтажка и еще 4 частные дома. Прямым попаданием разрушено кафе на пр. Ворошилова", - говорится в сообщении.



По предварительной информации, пострадавших среди жителей в результате обстрела нет. По факту обстрела открыто уголовное пдело по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

В целом, отметили в полиции, за эту неделю в Марьинке в результате артударів террористов повреждены 16 домов.