Бойцы АТО поделились впечатлениями от переданного Порошенко вооружения и техники (видео)

ИзЧугуева на Харьковщине технику развезут по воинским частям, на полигоны и на фронт, говорится в сюжете ТСН.

Разработке Николаевского завода БТР "Витязь" радуется военный Дмитрий. Бронированную машину переделали под нужды связи. "До этого таких БТР в Украине не было", - говорит военнослужащий.

Военный с позывным "Красный" смотрел на шеренгу идеально окрашенных боевых машин и вспоминал свой БТР зимой 2015-го, когда техника очень часто выходила из строя. "Мороз, холод, остановились, наш водитель полез под технику, кардан отлетел буквально. Снег, все стоят, он голыми руками все это крутит", - рассказал боец 80-й ОДШБ.

Его собрат говорит, что тогда о настоящем оснащении только мечтали. "В начале мы могли только мечтать о такой технике, сейчас приходят новейшие образцы, образцы после ремонта", - говорит боец с позывным "Металл".

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Много новенькой техники, как крупнокалиберные минометы, не могут поехать на линию фронта, потому что они запрещены минскими договоренностями. Военные из-за этого немного жалеют. "Хороший миномет, приводится быстро и дальность хорошая, сепаров бьет хорошо", - говорят они. Пользоваться новыми образцами военные смогут только на полигоне. "Мы пользуемся сейчас минометами 1976-1978 годов, а это новый миномет – наш, украинский", - радуются они.

Если минометы и танки выдали новые, то другая техника – отремонтирована. Артиллерист не без восхищения демонстрирует обновленную реактивную систему залпового огня. "Проведена модернизация, установлены новые системы связи. Это 1980 года производства. До 2014 года это все шло на металлолом или на продажу, а сейчас взялись за то, что армию надо вооружать", - говорит военнослужащий 27-й отдельной артиллерийской бригады Владимир Коваль.

Как сообщал УНИАН, торжественная церемония передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ состоялась в Чугуеве под Харьковом.

Всего было передано более 150 единиц техники различного назначения, среди которой боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины пехоты различных модификаций (БМП), зенитно-ракетные комплексы, модернизированные танки Т-64 и Т-80, большегрузные автомобили КРАЗ, артиллерийское вооружение, другое вооружение и средства тылового обеспечения.