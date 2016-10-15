Порошенко передал ВСУ более 150 единиц вооружения и военной техники (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ состоялась в Чугуеве под Харьковом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, всего было передано более 150 единиц техники различного назначения, среди которой боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины пехоты различных модификаций (БМП), зенитно-ракетные комплексы, модернизированные танки Т-64 и Т-80, большегрузные автомобили КрАЗ, артиллерийское вооружение, другое вооружение и средства тылового обеспечения.

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«Для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины переданы модернизированные боевые вертолеты Ми-24 с новой навигационной системой, которые оборудованы двигателями украинского производства, и транспортные вертолеты Ми-8, самолеты МиГ-29, Су-25, Су-27 и Ан-26, а также радиолокационные станции», - отмечается в сообщении.