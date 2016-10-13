В "ДНР" заявили, что подбили вертолет украинских военных

Обэтом заявил главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко.

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"Вчерашние потери и попытка атаковать нас вертолетом тоже закончилась неудачно, он был сбит, но приземлился на их территории", — цитирует Захарченко прокремлевское информационное агентство РИА Новости.