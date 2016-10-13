В "ДНР" заявили, что подбили вертолет украинских военных

16:25, 13 октября 2016
Война
12303

Боевики якобы подбили вертолет украинских военных, который смог приземлиться на подконтрольной Киеву территории.

Александр Захарченко, главарь боевиков "ДНР" / oplot.info

Обэтом заявил главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко.

Читайте такжеПодрыв автомобиля главаря "ЛНР": Тука озвучил четыре версии покушения на Плотницкого

"Вчерашние потери и попытка атаковать нас вертолетом тоже закончилась неудачно, он был сбит, но приземлился на их территории", — цитирует Захарченко прокремлевское информационное агентство РИА Новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter