В "ДНР" заявили, что подбили вертолет украинских военных
16:25, 13 октября 2016Война
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Боевики якобы подбили вертолет украинских военных, который смог приземлиться на подконтрольной Киеву территории.
Александр Захарченко, главарь боевиков "ДНР" / oplot.info
Обэтом заявил главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко.
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"Вчерашние потери и попытка атаковать нас вертолетом тоже закончилась неудачно, он был сбит, но приземлился на их территории", — цитирует Захарченко прокремлевское информационное агентство РИА Новости.
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