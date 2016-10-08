Савченко заявила, что ведет переговоры о встрече с Захарченко

Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина".

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"Я уже где-то полтора месяца не была в зоне АТО, сейчас у меня идут зарубежные поездки, я даже, к сожалению, не успеваю быть в парламентской работе. Нет, это не так. Это какие-то выдумки журналиста. Когда я ездила и говорила, что я готова ехать на Донбасс, я с тех пор об этом не говорила. Я ездила и общалась с людьми. В Красногоровке я была не один раз, всю "серую зону" я проезжала, но не было попытки поехать на ту сторону, поговорить с Захарченко. Такие договоренности, переговоры идут постоянно, но встречи не происходят, поэтому, когда будет встреча - мы об этом скажем", - сказала Савченко.

Как сообщал УНИАН, по данным журналиста Алексея Мацуки, Савченко пыталась проехать в Донецк по тропам через Красногоровку, чтобы встретиться с Захарченко.