Боевики "ЛНР" заявили о готовности к разведению сил у Станицы Луганской

Об этом заявил начальник "управления Народной милиции", сообщает ресурс боевиков.

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"Хочу со всей ответственностью заявить, что с нашей стороны были выполнены все подготовительные мероприятия и Народная милиция ЛНР была готова своевременно осуществить отвод своих подразделений от линии боевого соприкосновения", - сказал он.

По словам Анащенко, боевики "готовы выполнить условия принятого Рамочного решения".

Как сообщал УНИАН, в Минобороны Украины заявили, что Вооруженные силы Украины пока не имеют возможности осуществить отвод сил в Станице Луганской из-за обстрелов боевиков.