Боевики "ЛНР" заявили о готовности к разведению сил у Станицы Луганской
16:38, 08 октября 2016Война
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Боевики "ЛНР" готовы к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской 9 октября.
REUTERS
Об этом заявил начальник "управления Народной милиции", сообщает ресурс боевиков.
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"Хочу со всей ответственностью заявить, что с нашей стороны были выполнены все подготовительные мероприятия и Народная милиция ЛНР была готова своевременно осуществить отвод своих подразделений от линии боевого соприкосновения", - сказал он.
По словам Анащенко, боевики "готовы выполнить условия принятого Рамочного решения".
Как сообщал УНИАН, в Минобороны Украины заявили, что Вооруженные силы Украины пока не имеют возможности осуществить отвод сил в Станице Луганской из-за обстрелов боевиков.
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