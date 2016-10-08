Боевики "ЛНР" заявили о готовности к разведению сил у Станицы Луганской

16:38, 08 октября 2016
Война
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Боевики "ЛНР" готовы к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской 9 октября.

REUTERS

Об этом заявил начальник "управления Народной милиции", сообщает ресурс боевиков.

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"Хочу со всей ответственностью заявить, что с нашей стороны были выполнены все подготовительные мероприятия и Народная милиция ЛНР была готова своевременно осуществить отвод своих подразделений от линии боевого соприкосновения", - сказал он.

По словам Анащенко, боевики "готовы выполнить условия принятого Рамочного решения".

Как сообщал УНИАН, в Минобороны Украины заявили, что Вооруженные силы Украины пока не имеют возможности осуществить отвод сил в Станице Луганской из-за обстрелов боевиков.

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