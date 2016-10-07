ВСУ пока не будут отводить силы в Станице Луганской: в Минобороны назвали причину

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Читайте такжеКучма рассказал, от чего зависит разведение войск в Станице Луганской

"На луганском же направлении, на протяжении прошлых суток российско-оккупационными войсками было совершено 10 обстрелов позиций подразделений Вооруженных Сил Украины. В частности, несколько вблизи КПВВ в Станице Луганской. Это означает, что провести данное мероприятие на Луганском направлении Вооруженные Силы Украины в настоящее время не имеют возможности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 октября в районе сел Богдановка и Петровское Донецкой области произошло успешное разведение войск.

Напомним, обязательным условием начала разведения сил на Донбассе является полное прекращение огня в течение семи суток, которое будет зафиксировано СММ ОБСЕ.