Миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведение сил в районе Петровского - Марчук

Об этом сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в Facebook.

"Синхронное разведение военных завершено. СММ ОБСЕ проверила и подтвердила. Для круглосуточного контроля остается группа украинских офицеров из СЦКК, а также наблюдатели СММ ОБСЕ", - заявил Марчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в районе Петровского и Богдановки произошло разведение войск.

В свою очередь спикер АТО подполковник Виктор Шубец сказал: "Мы планировали не только в Петровском, а планировали также на Луганском направлении. Но в связи с тем, что в Станице Луганской в течение последних трех суток продолжаются обстрелы, этот вопрос не был обеспечен. Что касается Мариупольского направления (в районе Петровского), то здесь пока в течение получаса все мероприятия идут согласно плану", – сказал Шубец.

Он добавил: "надеемся, что обстрела все-таки не будет и мы сможем обеспечить выполнение договоренностей".

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Ранее пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что реализация Рамочного решения о разведении сил на Донбассе будет продолжена 7 и 9 октября в Петровском и Станице Луганской.

1 октября, согласно Рамочному решению, на окраине города Золотое военнослужащие Вооруженных сил Украины отошли на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи.

3 октября российские оккупанты провели обстрел украинских позиций возле Петровского после сигнала о начале отвода военнослужащих ВСУ, таким образом сорвав отвода.

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Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения было подписано 21 сентября в Минске.

Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение 7 суток. В соглашении также говорится, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км вглубь. Разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге миссии ОБСЕ.