Украинский военнослужащий погиб во время обстрелов боевиков возле Крымского

Данную информацию подтвердили телеканалу 112 Украина в пресс-службе штаба АТО.

"2 октября 2016 года в результате массированного минометного обстрела позиций украинских военных вблизи Крымского, что в Луганской области, от осколочного ранения в спину погиб свободовец, боец "Легиона Свободы", "соколец", офицер 93-й ОМБ Мирослав Мисла", - сообщила пресс-служба ВО "Свобода".

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По данным объединения, погибший Мирослав родился 4 июля 1992 года на Закарпатье. 2013 году закончил исторический факультет Харьковского национального университета им. Каразина.

"Активный участник Революции достоинства, во время которой был специальным корреспондентом радио "Голос Свободы". С первых дней российско-украинской войны пошел на фронт добровольцем", - добавили в пресс-службе политсилы.

Ранее лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил о гибели возле села Крымское, что на Луганщине, украинского военного.

Напомним, по данным штаба АТО, с полуночи до 18.00 2 октября в зоне АТО зафиксировано 22 случая нарушения боевиками режима прекращения огня. Позиции украинских войск возле Крымского противник обстреливал из минометов 120-го и 82-го калибра, а также из гранатометов и стрелкового оружия.