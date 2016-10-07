В районе Петровского и Богдановки успешно состоялось разведение войск - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Сегодня утром в 11 часов успешно состоялось разведение сил и средств украинских войск и отрядов противника в районе Богдановки и Петровского на Мариупольском направлении», - сказал Лысенко.

По его словам, силы АТО отошли на 1 километр на запад и заняли новые, заранее оборудованные позиции.

Лысенко также отметил, что процесс отвода был верифицирован представителями СЦКК и ОБСЕ.

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Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения.

Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение 7 суток. В соглашении также говорится, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее чем 2 километра в ширину и 2 километра вглубь. Разведение сил и средств осуществляется с мониторингом миссии ОБСЕ.

3 октября российские оккупанты провели обстрел украинских позиций у Петровского после того, как был дан сигнал о начале отвода военнослужащих ВСУ, таким образом сорвав это отведение.