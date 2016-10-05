В Луганской ВГА считают, что отвод ВСУ со Станицы Луганской опасен для мирных жителей

12:19, 05 октября 2016
Война
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Руководство Луганской областной военно-гражданской администрации считает угрозой для жизни мирного населения возможный отвод войск из Станицы Луганской, планируемый согласно Минским договоренностям от 21 сентября.

Керівництво Луганщини вважає загрозою для життя мирного населення ймовірне відведення ЗСУ / cxid.info

Как сообщили УНИАН в пресс-службе со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Юрия Клименко, за минувшие сутки и после полуночи боевики 36 раз открывали огонь в направлении населенных пунктов вдоль всей линии разграничения.

В частности, в Попаснянском районе боевики 31 раз нарушали режим тишины, применяя запрещенное "Минскими договоренностями" оружие, в частности, 120-мм минометы.

«Главари так называемой «ЛНР» в подконтрольных СМИ заявляют о срыве Минских соглашений Украиной, и при этом обстреливают позиции наших военных из запрещенного этими же соглашениями вооружения. В такой ситуации отвести войска из Станицы Луганской все равно, что уступить наши территории без боя и поставить под угрозу жизни еще как минимум 10 тыс. человек», - прокомментировал Клименко.

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. Разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. При этом разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На сегодняшний день представители миссии ОБСЕ заявляют о невозможности доступа в места мониторинга из-за обстрелов боевиками.

3 сентября, в пгт Станица Луганская по инициативе обособленного подразделения общественной организации «Союз участников боевых действий, ветеранов и инвалидов АТО» состоялась акция протеста против создания демилитаризованной зоны, поскольку в зоне риска окажутся объекты социальной инфраструктуры, а мониторинговая миссия ОБСЕ не сможет гарантировать защиту мирного населения.

Решение с аналогичным содержанием приняла Станично-Луганская РГА.

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