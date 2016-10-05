В Луганской ВГА считают, что отвод ВСУ со Станицы Луганской опасен для мирных жителей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Юрия Клименко, за минувшие сутки и после полуночи боевики 36 раз открывали огонь в направлении населенных пунктов вдоль всей линии разграничения.

В частности, в Попаснянском районе боевики 31 раз нарушали режим тишины, применяя запрещенное "Минскими договоренностями" оружие, в частности, 120-мм минометы.

«Главари так называемой «ЛНР» в подконтрольных СМИ заявляют о срыве Минских соглашений Украиной, и при этом обстреливают позиции наших военных из запрещенного этими же соглашениями вооружения. В такой ситуации отвести войска из Станицы Луганской все равно, что уступить наши территории без боя и поставить под угрозу жизни еще как минимум 10 тыс. человек», - прокомментировал Клименко.

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. Разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. При этом разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На сегодняшний день представители миссии ОБСЕ заявляют о невозможности доступа в места мониторинга из-за обстрелов боевиками.

3 сентября, в пгт Станица Луганская по инициативе обособленного подразделения общественной организации «Союз участников боевых действий, ветеранов и инвалидов АТО» состоялась акция протеста против создания демилитаризованной зоны, поскольку в зоне риска окажутся объекты социальной инфраструктуры, а мониторинговая миссия ОБСЕ не сможет гарантировать защиту мирного населения.

Решение с аналогичным содержанием приняла Станично-Луганская РГА.