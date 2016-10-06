Госпогранслужба технически готова к введению визового режима с Россией – глава ведомства

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Виктор Назаренко, сообщает 112.ua.

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"Если этот режим будет введен для нас в плане организации службы, то каких-то дополнительных серьезных задач, которые могли бы каким-то образом повлиять на выполнение данного решения, для нас не будет. Что касается технического оснащения службы, то мы тоже готовы выполнять те задачи", - сказал Назаренко.

Как сообщал УНИАН, в начале октября 2016 года спикер украинского парламента Андрей Парубий вновь поднял вопрос о необходимости введения визового режима Украины с Россией. Он напомнил, что еще в начале года внес в Раду проект постановления о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России о безвизовом режиме и выразил надежду, что этот вопрос удастся рассмотреть до конца текущей сессии парламента.