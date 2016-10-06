За сутки на Донбассе в результате боевых действий погиб один военный – Мотузяник
За минувшие сутки в зоне проведения АТО вследствие боевых действий погиб один украинский военный.
За минувшие сутки в зоне проведения АТО вследствие боевых действий погиб один украинский военный.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За минувшие сутки в зоне проведения АТО вследствие боевых действий погиб один украинский военный, один получил ранение, еще один – контузию», - сказал он.
В то же время, парамедики сообщают об одном погибшем и одном раненом под Зайцево.Об этом говорится в сюжете ТСН.
По данным штаба АТО, за сутки боевики 40 раз открывали огонь по украинским позициям. На Луганщине вокруг 5 населенных пунктов стреляли из пулеметов и гранатометов.
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Южный участок фронта обстреливали кроме гранатометов и стрелкового оружия тоже и из крупного калибра. Марьинку, Широкине и Гнутове обстреливали снайперы.