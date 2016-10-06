На Луганщине боевики применили против украинских военных минометы, работает аэроразведка

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на сайте Минобороны.

В частности, 12 нарушений "режима тишины" зафиксировано на Луганском направлении. Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки, Новозвановки, Балки Крутенькой, Трехизбенки и Станицы Луганской, при этом применив стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. По Новоолександровке, Новозвановке и в районе Балки Крутенькой враг применил против сил АТО минометы 120-го калибра.

"На Донецком направлении зафиксировано 8 обстрелов. Под вражеский огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали населенные пункты Авдеевка, Пески, Опытное, Новгородское и Верхньоторецкое. Также неподалеку Авдеевки и Верхньоторецкого враг открывал огонь из минометов калибром 82-мм", - говорится в сообщении штаба.

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Кроме того, на Мариупольском направлении зафиксировано 20 случаев нарушения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня. Вооруженные провокации врага зафиксированы в районе Водяного, Чермалика, Марьинки, Широкино, Гнутово, Павлополья и Старогнатовки. Кроме гранатометов и стрелкового оружия, в районе Тарамчука противник применил против сил АТО миномет калибром 82-мм. Также неподалеку Марьинки, Широкино и Гнутово зафиксирован снайперский огонь противника.

За прошедшие сутки в районах АТО обнаружено четыре пролета БПЛА противника.

Ранее руководство Луганской областной военно-гражданской администрации заявило, что считает угрозой для жизни мирного населения возможный отвод войск из Станицы Луганской, запланированный согласно Минским договоренностям от 21 сентября.