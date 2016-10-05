Боевики заявили о готовности к разведению сил близ Петровского

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя боевиков в Контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.

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"…ДНР готова к повторной попытке осуществления отвода. В результате длительной и жаркой дискуссии стороны пришли к пониманию об осуществлении разведения сил и средств в н.п. Петровское в пятницу, 7 октября в 11:00, в случае отсутствия нарушений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики вернули на позиции свои передовые подразделения в районе Петровского.

Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения.

Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. При этом именно разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.