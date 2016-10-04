Боевики вернули на позиции передовые подразделения возле Петровского - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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Как заявили разведчики, на временно оккупированных территориях востока Украины противник пытается затянуть реализацию Рамочного соглашения о разведении сил на трех участках и переложить ответственность за его срыв на украинскую сторону.

При этом отмечается, что в районе Петровского "противник обвинил силы АТО в нарушении режима прекращения огня и вернул на позиции передовые подразделения 1 отдельной мотострелковой бригады (Комсомольское) 1 армейского корпуса (Донецк) Вооруженных сил РФ".

Разведка отмечает, что в Станице Луганской передовые подразделения 11 стрелкового батальона 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 армейского корпуса (Луганск) Вооруженных сил РФ на новые позиции не отводились.

"С целью невозможности контроля силами АТО процесса отвода, на указанном направлении развернут комплекс радиоэлектронной борьбы, выполняющий задачи по противодействию украинским БПЛА", - заявили разведчики.

В Золотом разведение подразделений завершено. "Вместе с тем, командованием 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 армейского корпуса (Луганск) Вооруженных сил РФ до конца текущей недели запрещено движение в районе пункта пропуска “Золотое”. Установлены дополнительные блокпосты вблизи населенных пунктов Молодежное, Марьевка", - подчеркнули в разведке.

"Чтобы “убедить” международное сообщество в намерениях выполнить соглашение руководство “ДНР/ЛНР” выступило с заявлением о готовности продолжить переговоры по этому вопросу во время очередной встречи Трехсторонней контактной группы 5 октября в Минске", - добавили в разведке.