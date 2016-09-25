Луганчане задержали двух оккупантов на краже ворот для своего штаба - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

В частности, управление разведки зафиксировало на временно оккупированных территориях очередные факты хищения военного имущества и имущества объектов гражданской инфраструктуры.

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«Учитывая неоднократные неудачные попытки навести порядок в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Дебальцево), начатые еще до момента уничтожения ее командира, полковника ВС РФ Александра Бушуева (уничтожен 3 июля с.г. под Торезом), командованием 2-го армейского корпуса (Луганск) ВС РФ начато перемещение подразделений бригады на второстепенное направление (в район н.п. Брянка), что привело к очередной волне хищения военного имущества, а также объектов гражданской инфраструктуры», - отметили в ведомстве.

Так, 23 сентября начато расследование по факту хищения узлов и агрегатов боевых машин, что привело к выводу из строя двух бронетранспортеров и одной боевой машины пехоты, где основными подозреваемыми проходят военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады Александр Острохов, Геннадий Степанов и Дмитрий Рыбалкин.

Кроме того, 24 сентября при попытке выполнить указание начальника штаба 7-й омсбр похитить в Луганске железные ворота для обустройства нового места дислокации штаба соединения в н.п. Брянка бдительные луганчане задержали двух военнослужащих бригады Дмитрия Базана и Николая Свитана. До прибытия военной полиции воров удерживали придавленными теми воротами, которые они пытались украсть.