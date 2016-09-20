Проект "Стена" выполнен лишь на 12%: в этом году на него выделено 200 миллионов гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

“На сегодняшний день работы по обустройству границы с Россией ведутся согласно выделенным средствам. На текущий год нам выделили 200 миллионов гривень. Мы завершаем работы в Харьковской области и начали в Луганской. Всего на сегодняшний день обустроено 12% границы с Россией. Это очень мало”, - сказал Серватюк.

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Также он добавил, что если бы в свое время такой уровень обустройства границы, который сегодня есть в Харьковской и Черниговской областях, был на украинско-российской границе в Донецкой и Луганской областях, то сегодня бы Украина не имела такой ситуации на Востоке, которая есть: “Если бы то, что есть в Черниговской и Харьковской областях, было бы хоть наполовину в Донецкой и Луганской, то возможно, многих вопросов, которые мы должны сейчас решать – их бы не было. Сегодня на Харьковщине есть где защищаться, где выполнять задачи, противодействовать диверсионно-разведывательным группам”.