Лысенко о прокремлевском пропагандисте: Филлипс положительно влияет на украинских военных, потому что вызывает отвращение

Об этом Лысенко сказал в коментарии "Апострофу".

Он отметил, что Филлипс позитивно влияет на украинских военных, потому что вызывает отвращение. Из-за этого у бойцов усиливается желание защищать Украину и возрастает ненависть к врагам.

Спикер Администрации президента добавил, что особенно возрастает ненависть бойцов к журналистам, которые ведут путинскую пропаганду.

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