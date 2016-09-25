Лысенко о прокремлевском пропагандисте: Филлипс положительно влияет на украинских военных, потому что вызывает отвращение
Спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко с юмором прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг скандального прокремлевского пропагандиста из Великобритании Грэма Филлипса.
Об этом Лысенко сказал в коментарии "Апострофу".
Он отметил, что Филлипс позитивно влияет на украинских военных, потому что вызывает отвращение. Из-за этого у бойцов усиливается желание защищать Украину и возрастает ненависть к врагам.
Спикер Администрации президента добавил, что особенно возрастает ненависть бойцов к журналистам, которые ведут путинскую пропаганду.
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