Штаб АТО: боевики увеличили количество обстрелов и задействовали снайперские группы

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6.00 14 сентября.

На Донецком направлении зафиксировано 37 нарушений “режима тишины”. В частности, обстрелы со стороны противника из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия велись по позициям украинских военных в Новоселовке Второй, Авдеевке, Верхнеторецком, Зайцевом, Новгородском и Луганском. Кроме того, по поселку Луганскому, Зайцевому, Светлодарскому, Пескам и шахте Бутовка оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Также для осуществления морально-психологического давления на подразделения сил АТО, противник применил снайперские группы в районе Авдеевки и Верхньоторецького.

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На Луганском направлении зафиксировано 5 нарушений “режима тишины”. Противник прибег к вооруженных провокаций в районе Новозванівки и Новоалександровки, где боевики открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также по Новозвановке боевики открывали огонь из БМП и стреляли снайперские группы.

На Мариупольском направлении зафиксировано 14 нарушений “режима тишины”. Российско-оккупационные войска прибегали к вооруженным провокациям и вели огонь из БМП и гранатометов по Широкиному. А по Павлополю, Новотроицку, Широкиному и Старогнатовке - из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, около 23.00 оккупанты открывали огонь из миномета 120-го калибра по Лебединскому и Бердянскому. А по Марьинке вел огонь снайпер.

Кроме того, на Донецком направлении с 23.00 боевики открывали огонь из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии по нашим защитникам в Зайцевому и Авдеевке.