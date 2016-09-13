Украина готова бессрочно поддерживать "режим тишины" на Донбассе - СЦКК

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации генерал-майор Борис Кременецкий на странице СЦКК в Facebook.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что Украина последовательно выполняет взятые обязательства по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и готова и в дальнейшем бессрочно поддерживать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе", - подчеркнул он.

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Отмечается, что Трехсторонняя контактная группа во время сегодняшней видеоконференции призвала выполнять взятые обязательства относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Украинская сторона СЦКК продолжает взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ мониторинга ситуации и выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Ранее главари «ДНР» и «ЛНР» заявили о готовности прекратить огонь на Донбассе ночью с 14 на 15 сентября.

Очередная договоренность о режиме тишины с 1 сентября была достигнута на переговорах Трехсторонней контактной группы в конце августа. Первые дни интенсивность боевых действий значительно снизилась, но потом началась новая эскалация.

Как сегодня сообщили в штабе АТО, за сутки на Донетчине погибли трое военных, один пропал без вести, еще 15 были ранены.