ОБСЕ рассказала, сколько "зеленых человечков" въехало из России на Донбасс (инфографика)
Наибольшее количество людей в камуфляже пересекало границу через неконтролируемые Украиной Гуково и Донецк из РФ в неделю, на которую пришлось празднование Дня независимости.
Таковы данные наблюдательной миссии ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной в Гуково и Донецке (РФ) за период с 2 августа по 6 сентября, передает "Украинская правда".
Так, в неделю с 23 по 30 августа количество людей в камуфляже, которые въехали в Украину, составляла почти 60 человек. В предыдущие недели количество людей в камуфляже, которые въезжали в Украину, не превышало 40.
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По динамике количество людей в камуфляже больше выезжало из Украины, чем въезжало в нее.
Кроме того, миссия ОБСЕ отмечает движение поездов через неконтролируемую Украиной границу с РФ.
Количество поездов в Украину увеличивалась в период с 9 п 16 августа и с 23 по 30 августа.
Как известно, украинская разведка настаивает, что оружие РФ незаконно завозит в Украину именно по железной дороге.
В течение указанного периода количество грузовиков, въезжающих на оккупированный Донбасс через указанные пункты, превышало количество машин, которые выезжали.
Как известно, ситуация в зоне АТО существенно обострилась в августе. Количество обстрелов достигало почти сотни в сутки. Украинская разведка регулярно сообщала о завозе Россией на оккупированную территорию военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Как известно, миссии ОБСЕ, которая работает только на двух пунктах пропуска – в Гуково и Донецке – продлили срок мандата до 31 октября 2016 года.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что наблюдатели ОБСЕ не сообщают о российских военных на Донбассе, потому что там воюют переодетые военнослужащие РФ.