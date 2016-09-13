ОБСЕ рассказала, сколько "зеленых человечков" въехало из России на Донбасс (инфографика)

Таковы данные наблюдательной миссии ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной в Гуково и Донецке (РФ) за период с 2 августа по 6 сентября, передает "Украинская правда".

Так, в неделю с 23 по 30 августа количество людей в камуфляже, которые въехали в Украину, составляла почти 60 человек. В предыдущие недели количество людей в камуфляже, которые въезжали в Украину, не превышало 40.

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По динамике количество людей в камуфляже больше выезжало из Украины, чем въезжало в нее.

Кроме того, миссия ОБСЕ отмечает движение поездов через неконтролируемую Украиной границу с РФ.

Количество поездов в Украину увеличивалась в период с 9 п 16 августа и с 23 по 30 августа.

Как известно, украинская разведка настаивает, что оружие РФ незаконно завозит в Украину именно по железной дороге.

В течение указанного периода количество грузовиков, въезжающих на оккупированный Донбасс через указанные пункты, превышало количество машин, которые выезжали.

Как известно, ситуация в зоне АТО существенно обострилась в августе. Количество обстрелов достигало почти сотни в сутки. Украинская разведка регулярно сообщала о завозе Россией на оккупированную территорию военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Как известно, миссии ОБСЕ, которая работает только на двух пунктах пропуска – в Гуково и Донецке – продлили срок мандата до 31 октября 2016 года.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что наблюдатели ОБСЕ не сообщают о российских военных на Донбассе, потому что там воюют переодетые военнослужащие РФ.