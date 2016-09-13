Климкин объяснил, почему ОБСЕ "не замечает" российских военных на Донбассе

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в интервью ТСН, комментируя заявление генсека ОБСЕ Ламберто Заньера, который заявил, что организация не может подтвердить присутствие российских войск на Донбассе.

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"На самом деле все прекрасно понимают, что российские регулярные войска там есть. Мы это знаем из данных нашей разведки. И наши партнеры, и союзники это тоже знают. Но на самом деле, когда СММ ОБСЕ находится на Донбассе – там же российские войска не находятся в российской форме и со своим оружием – поэтому СММ формально действительно не видит там российских войск, и это то, что Заньер имел в виду. Но то, что там есть российские войска, они конечно переодетые, они руководят действиями на Донбассе, начиная от маленьких операций и заканчивая тем, что собственно все милитаристское руководство осуществляется из Ростова и из Москвы, и мы это прекрасно знаем", - сказал Климкин.

Вместе с тем глава МИД признал, что ОБСЕ находится в сложном кризисе. По мнению Климкина, этот кризис вызван поведением России, которая "пытается убить и ОБСЕ, и главные принципы, на которых была построена организация".

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"Фактически сейчас происходит блокирование работы всех институтов ОБСЕ, и не только того, что происходит вокруг Донбасса. Но для нас принципиальным вопросом является – что ОБСЕ должна сделать в плане усиления мониторинговой миссии, что может сделать в плане вооруженной полицейской миссии, каким образом ОБСЕ может эффективно присутствовать в трехсторонней контактной группе", - сказал Климкин.

Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер недавно заявил в Киеве, что, со ссылкой на информацию наблюдателей СММ, он не может подтвердить присутствие российских объединений на Донбассе.

"Но мы видим наличие военного снаряжения извне. Кроме того, мы видим большое присутствие оборудования и топлива, оно тоже откуда-то прибыло. Кроме того, в регионе присутствуют иностранные военные ", - сказал Заньер.