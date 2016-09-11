Режим "тишины" на Донбассе: боевики открывали минометный огонь по Авдеевке, Новозвановке и Широкино

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов и пулеметов по Новозвановке и Попасной. Кроме того, позиции украинских войск в Новозвановке боевики обстреляли из 120-мм миномета.

На Мариупольском направлении оккупанты обстреляли Гранитное, Широкино и Талаковку из пулеметов и стрелкового оружия. По Водяному и Павлополю вели огонь из гранатометов. Кроме того, в 23.05 российско-оккупационные войска обстреляли Широкино из 82-мм миномета.

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На Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны противника велись по позициям украинских защитников в Авдеевке, Верхнеторецком и Новгородском из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также по Авдеевке боевики стреляли из 82-мм миномета.

В штабе АТО отмечают, что ситуация в зоне АТО сохраняет признаки деэскалации и остается контролируемой и, несмотря на провокационные действия боевиков, украинские военные неуклонно соблюдают Минские соглашения.