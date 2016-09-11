Режим "тишины" на Донбассе: боевики открывали минометный огонь по Авдеевке, Новозвановке и Широкино
За сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям сил АТО. В частности, 14 случаев зафиксировано на Мариупольском направлении, 10 - на Донецком и 6 - Луганском.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов и пулеметов по Новозвановке и Попасной. Кроме того, позиции украинских войск в Новозвановке боевики обстреляли из 120-мм миномета.
На Мариупольском направлении оккупанты обстреляли Гранитное, Широкино и Талаковку из пулеметов и стрелкового оружия. По Водяному и Павлополю вели огонь из гранатометов. Кроме того, в 23.05 российско-оккупационные войска обстреляли Широкино из 82-мм миномета.
Читайте такжеБТР боевиков утонул во время ночных учений на Донбассе - разведка
На Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны противника велись по позициям украинских защитников в Авдеевке, Верхнеторецком и Новгородском из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также по Авдеевке боевики стреляли из 82-мм миномета.
В штабе АТО отмечают, что ситуация в зоне АТО сохраняет признаки деэскалации и остается контролируемой и, несмотря на провокационные действия боевиков, украинские военные неуклонно соблюдают Минские соглашения.