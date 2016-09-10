Украинские военные задержали возле Торецка москвича-неонациста, который принимал участие в захвате Дебальцево (фото)

Как сегодня сообщает Торецкое отделение полиции Донецкой области, задержали боевика военнослужащие Вооруженных сил Украины 8 сентября.

По данным полиции, во время задержания боевик был в военной форме образца вооруженных сил РФ и имел с собой две осколочные гранаты. Наемник входил во вражеские ДРГ и принимал участие в захвате Дебальцево.

В ходе контрразведывательных мероприятий правоохранители выяснили, что боевик вступил в незаконные вооруженные формирования так называемой «ДНР» в начале 2015 года. Установлено, что мужчина проходил военную службу в Чечне, где был разведчиком, и имеет 10-летний опыт работы в московском уголовном розыске, откуда уволился в звании капитана полиции.

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Россиянин причастен к националистическим группировкам, является активным участником футбольного движения «ультрас».

Установлено, что мужчина принимал участие в боевых действиях на территории г. Дебальцево и г. Горловка Донецкой области. После захвата Дебальцево в феврале 2015 года наемник поселился в частном доме в центре города.

Согласно сообщению, 8 сентября пьяный наемник вышел к позициям Вооруженных сил Украины и был задержан военнослужащими.

По данному факту начато уголовное производство по ч.5 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» и ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Наемнику грозит до 15 лет лишения свободы.