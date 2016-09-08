В Одесской области будут заочно судить боевика из абхазской банды "Пятнашка" в составе "ДНР"

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина по ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Мужчина обвиняется в участии в деятельности террористической организации "ДНР".

"В ходе специального (заочного) досудебного расследования установлено, что подозреваемый в 2014 году вступил в ряды вооруженного формирования "Абхаз" и "Пятнашка" "ДНР", - сказано в сообщении.

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В дальнейшем мужчина принимал участие в боевых действиях против сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта, а также в городах Дебальцево, Горловка и Авдеевка Донецкой области.

Так называемая "Интернациональная бригада "Пятнашка" известна тем, что в ее составе воюют выходцы из Абхазии, а флаг самопровозглашенной кавказской республики содержится на эмблеме бандформирования вместе с триколором "ДНР".