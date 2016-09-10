За сутки на Донбассе погибли трое украинских военных - Лысенко
13:11, 10 сентября 2016Война
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За минувшие сутки на Донбассе в результате боевых действий погибли трое украинских военнослужащих, один получил ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«Это произошло в Марьинке во время оборудования огневой позиции в результате срабатывания взрывного устройства», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за сутки количество нарушений "режима тишины" со стороны российско-террористических войск существенно выросла, всего было зафиксировано 30 обстрелов позиций украинских военных.
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