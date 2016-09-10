За сутки на Донбассе погибли трое украинских военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ зоне АТО погиб украинский разведчик "Боцман", вывесивший украинский флаг в тылу боевиков

«Это произошло в Марьинке во время оборудования огневой позиции в результате срабатывания взрывного устройства», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за сутки количество нарушений "режима тишины" со стороны российско-террористических войск существенно выросла, всего было зафиксировано 30 обстрелов позиций украинских военных.