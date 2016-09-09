С начала суток боевики на Донбассе 12 раз нарушили "режим тишины" - штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в зоне АТО остается контролируемой. По состоянию на 18.00 по всей линии соприкосновения с полуночи зафиксировано 12 случаев нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-центра, на Мариупольском направлении было зафиксировано 6 нарушений "режима тишины" - боевики обстреляли Широкине из 120 мм и 82 мм минометов. А по Марьинке российско-оккупационные войска применили гранатометы и стрелковое оружие.

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На Луганском направлении зафиксировано 5 нарушений обстрелов - враг вел турбуючий огонь из пулеметов, стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета по Новоолександровке. Кроме того, по Новоолександровке вел огонь снайпер.

На Донецком направлении зафиксировано 1 нарушение "режима тишины" - провокационные обстрелы со стороны противника велись по позициям украинских защитников в Авдеевке из гранатометов и стрелкового оружия.

Также по состоянию на 18.00 в зоне АТО зафиксирован пролет 4 вражеских беспилотников.

"Но, несмотря на провокационные действия боевиков, Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений", - заверили в пресс-центре штаба АТО.