Российский депутат сообщил о смерти "комбрига" донецких боевиков, "прославившегося" артобстрелами Донбасса

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, передает "Остров".

При этом Котляров не уточнил причину смерти так называемого командира бригады "Кальмиус". Боевик известен артобстрелами Донбасса.

Слухи о гибели "Алекса" появлялись и раньше. Так, в конце августа, СМИ рассказали, что он впал в кому в результате отравления неизвестным веществом нервно-паралитического действия и находится в больнице Донецка. Позже эта информация была опровергнута ближним окружением Немогая.

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Александр Немогай (позывной "Алекс") 1956 г. рождения, проживает в Макеевке, ранее имел бизнес в Донецке. Он возглавляет террористическую "артиллеристскую бригаду особого назначения "Кальмиус", которая принимала участие в боях за Донецкий аэропорт, на Мариупольском направлении, в Докучаевске и в Дебальцево. Боевики этой группировки контролируют Снежное, Шахтерск и окрестности.