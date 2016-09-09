В зоне АТО погиб украинский разведчик "Боцман", вывесивший украинский флаг в тылу боевиков

Об этом сообщили на странице батальона в Facebook.

Вадима призвали на фронт в ходе шестой волны мобилизации, позже Матросов перешел на службу по контракту.

"Боцман, ты был одним из лучших воинов, которых я встречал. Помню, как с улыбкой рассказывал про прогулки в тыл врага, будто бы это что то простое. Один из лучших разведчиков нашей армии погиб в окопе...", - написал журналист Евгений Назаров.

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В то же время журналист Алексей Кондаков уточнил, что Матросов пробирался в тыл боевиков и вывешивал украинский флаг.

"Его спрашивали зачем ты лезешь к окопам врага? Говорит, представь как их демотивирует, когда они над своими позициями видят флаг Украины Как им страшно воевать против нас, зная, что мы свободно ходим к ним? Он не один желто-синий флаг повесил на той стороне. Бесстрашный, искренний, веселый", - отметил он.