В зоне АТО правоохранители задержали еще одного боевика "ДНР" (видео)

Как сообщает пресс-служба СБУ, житель Дружковского района Донецкой области присоединился к одной из террористических группировок в мае 2014 года. Он стоял с оружием на блокпостах, незаконно проверял автотранспорт и документы гражданского населения. Также боевик патрулировал улицы поселка Алексеево-Дружковка и близлежащих населенных пунктов во время комендантского часа.

Злоумышленник неоднократно задерживал граждан Украины и конвоировал их к месту противоправного содержания. Открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по документированию противоправной деятельности указанного лица.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили совершение серии террористических актов в Лисичанске, которые готовили двое злоумышленников по заданию агента спецслужб Российской Федерации.