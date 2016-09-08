В МИД РФ рассказали, что обсуждали Лавров и представитель ОБСЕ на встрече в Москве
16:39, 08 сентября 2016Война
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик на встрече отметили необходимость выполнения сторонами конфликта на Донбассе Минских договоренностей
Сайдик находится в Москве с рабочим визитом / unmultimedia.org
Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
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"В ходе встречи предметно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Украине с акцентом на необходимость безотлагательного выполнения сторонами конфликта своих обязательств по минскому комплексу мер. Рассмотрены также различные аспекты деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении.
Сайдик находится в Москве с рабочим визитом.
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