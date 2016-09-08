В МИД РФ рассказали, что обсуждали Лавров и представитель ОБСЕ на встрече в Москве

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"В ходе встречи предметно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Украине с акцентом на необходимость безотлагательного выполнения сторонами конфликта своих обязательств по минскому комплексу мер. Рассмотрены также различные аспекты деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении.

Сайдик находится в Москве с рабочим визитом.