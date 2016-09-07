После переговоров в Минске представитель ОБСЕ впервые за год посетит Москву

Об этом Сайдик сказал по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

По словам спецпредставителя ОБСЕ, завтра он посетит с визитом Москву, где встретится с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и полномочным представителем России в Трехсторонний контактной группе Борисом Грызловым.

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"Надо сказать, что это будет первый мой визит в Москву в течении более одного года", - сказал Сайдик.

В этой связи спецпредставитель ОБСЕ отметил, что целью визита будет обмен мнениями по поводу итогов заседаний Трехсторонней контактной группы, прошедших в 2016 году.

"Хотелось бы услышать перспективы с российской стороны о том, как она видит будущее нашей работы и будущее моей собственной работы", - сказал Сайдик.

"Есть, так сказать, новые идеи, новые подходы, надеемся, что они будут иметь эффект", - отметил он.

Он также заявил, что на переговорах в Минске участники рабочей подгруппы по политическим вопросам обсуждали вопрос финансирования избирательной кампании при проведении возможных местных выборов на временно оккупированной части Донбасса.

"Участники рабочей группы по политическим вопросам обсуждали модальности местных выборов, а также финансирование избирательной кампании и финансовые аспекты организации выборов в ОРДО и ОРЛО с учетом существующего международного опыта", - сказал Сайдик.

Как сообщал УНИАН, Сайдик также заявил, что в вопросе разведения сил на востоке Украины пока нет договоренностей.