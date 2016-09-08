"Режим тишины" в зоне АТО: боевики совершили 20 обстрелов, тяжелое вооружение не применяли

Ситуация в зоне АТО остается контролируемой и в целом характеризуется соблюдением "режима тишины". Об этом по состоянию на шесть утра 8 сентября в своем Facebook сообщает штаб АТО.

Читайте такжеГибель капитана "морских котиков" в зоне АТО: СМИ узнали подробности

В частности, на Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны противника велись вблизи Авдеевки, при этом враг применял 82-мм минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. А по Верхнеторецкому, Луганскому - пулеметы и стрелковое оружие. По Новоселовке Второй оккупанты применили гранатометы.

"На Мариупольском направлении неспокойно было вблизи Широкино, где боевики применили минометы калибром 82-мм, гранатометы и пулеметы. Также в районе Марьинки и Старогнатовки враг вел беспокоящий огонь из стрелкового оружия. Кроме того, боевики стреляли по защитникам Широкино из БМП, пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении враг вел огонь по Новоалександровке из гранатометов и пулеметов, а по Попасной - из стрелкового оружия.

На Луганском и Мариупольском направлениях зафиксирован пролет 3 беспилотников.

В штабе добавили, что тяжелое вооружение враг не применял.

Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений.

"В зоне АТО на специально оборудованных учебных полигонах, подразделения Вооруженных сил проводят боевое слаживание, совершенствуя профессиональное обучение и повышая уровень огневой подготовки. Стрельбы проводятся согласно плану боевой подготовки воинских частей и заранее согласовываются с органами местной власти", - подытожили в штабе.