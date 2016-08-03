На Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 9 553 человека - ООН

Об этом говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, размещенном на сайте организации.

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«Всего с середины апреля 2014 года до 31 июля 2016 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировано 31 690 жертв, из которых 9 553 убитых и 22 137 раненых в зоне конфликта на востоке Украины», - отмечается в документе.

Отмечается, что в упомянутое количество потерь входят жертвы среди Вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов незаконных вооруженных формирований.