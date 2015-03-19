Демобилизованные из зоны АТО попадут в первую очередь военного резерва - закон

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 273 народных депутата из 340, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает привлечение в обязательном порядке к прохождению службы в военном оперативном резерве первой очереди военнослужащих, которые будут увольняться со срочной военной службы и военной службы по призыву при мобилизации, на особый период.

Этот закон позволит создать правовую основу для привлечения к службе в военном резерве военнослужащих с боевым опытом, приобретенным во время вооруженного конфликта на востоке государства.

Законом в статье 1 "Воинский долг" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" устанавливается, что резервисты - лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное и военное время. Сейчас говорится о том, что это лица, которые в добровольном порядке проходят соответствующую службу.

Также в статье 2 "Военная служба и выполнения воинского долга в запасе" определено, что граждане Украины могут проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины или других военных формирований. Сейчас указывается, что граждане Украины в добровольном порядке могут проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины или других военных формирований.

Читайте такжеВ Украине хотят создать резерв из демобилизованных военныхКроме того, закон дополняется статьей 26-2 "Прохождение службы в военном резерве в особый период". Согласно ей, в особый период на службу в военном резерве первой очереди оперативного резерва в обязательном порядке зачисляются военнослужащие, уволенные со срочной военной службы, военной службы по призыву при мобилизации, в период, и которые по своим профессиональным и морально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья годные к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве.

После завершения особого периода граждане, проходившие службу в военном резерве первой очереди оперативного резерва, имеют право в добровольном порядке заключить контракт на прохождение службы в военном резерве на условиях, определенных этим законом.