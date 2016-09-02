Сегодня российские оккупанты открыли провокационный огонь на Луганском направлении - штаб АТО
19:41, 02 сентября 2016Война
2373 1
Сегодня около полудня российские оккупационные войска обстреляли Новоалександровку из стрелкового оружия, провоцируя такими действиями украинских военнослужащих на ответный огонь.
REUTERS
Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, с полуночи до 11:30 на Луганском направлении сохранялся режим тишины.
Читайте также"Режим тишины": боевики 11 раз открывали огонь, ВСУ на обстрелы не отвечают
«Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские соглашения, на провокации не отвечают, ответный огонь не открывают. По состоянию на 18:00 на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях «режим тишины» сохраняется. Вооруженные силы Украины готовы адекватно отреагировать на любое развитие ситуации. В настоящее время определены угрозы, направления и вероятный характер действий противника», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter