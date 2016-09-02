Сегодня российские оккупанты открыли провокационный огонь на Луганском направлении - штаб АТО

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, с полуночи до 11:30 на Луганском направлении сохранялся режим тишины.

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«Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские соглашения, на провокации не отвечают, ответный огонь не открывают. По состоянию на 18:00 на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях «режим тишины» сохраняется. Вооруженные силы Украины готовы адекватно отреагировать на любое развитие ситуации. В настоящее время определены угрозы, направления и вероятный характер действий противника», - говорится в сообщении.