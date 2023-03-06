Противники открывали огонь из реактивной артиллерии.

Оккупанты осуществили массированный обстрел Казачьей Лопани в Харьковской области, в результате чего повреждены лицей и жилые дома, электро- и газовые сети.

Об этом сообщил в Telegram глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. "Несколько часов назад враг совершил массированный террористический обстрел Казачьей Лопани из реактивной артиллерии. В результате ударов повреждено здание местного лицея, пострадали до 10 частных домов, перебиты газовые и электрические коммуникации в разных частях поселка", - отметил Задоренко.

По предварительной информации, раненых или погибших нет.

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Глава ГВА призвал людей соблюдать правило двух стен, защитить окна от ударной волны доступными способами, оборудовать укрытия в подвалах и погребах частных домов, позаботиться о быстром удобном доступе к ним.

Обстрелы Харьковской области - сегодня это стоит знать

Враг уже много раз бил по населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских атак разрушено и повреждено много объектов, есть жертвы и раненые.

В частности, 5 марта стало известно, что российские оккупанты ночью и утром обстреляли Купянск, был поврежден объект транспортной инфраструктуры, возник пожар. Кроме того, были повреждены по меньшей мере пять жилых домов, хозяйственные постройки, и погиб один человек.

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