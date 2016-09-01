С полуночи на Донбассе не произошло ни одного обстрела - Полторак

Как отметил министр, ему каждые 15 минут отчитываются о ситуации на востоке Украины.

«Я сегодня утром был приятно удивлен хорошим настроением, что на девять утра, начиная с 00:00 часов, у нас нет ни одного обстрела», - сказал Полторак и добавил: «Я надеюсь, что так оно будет и дальше».

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что последнее обострение на Востоке он связывает с подготовкой и проведением Россией учений «Кавказ-2016». В частности, по его мнению, эти военные учения, которые Россия проводит на границе с Украиной, являются опасными. «Я бы сказал, что они являются провокационными. Вооруженные силы Украины реагируют, готовятся, отслеживают, и на сегодняшний день Вооруженные силы Украины - это другие вооруженные силы, чем были в 2014 году. Мы стали совершенно другими, и мы понимаем, какие угрозы у нас есть. И мы конечно будем реагировать на все существующие вызовы», - заявил Полторак.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет решения президента Российской Федерации Владимира Путина относительно поддержки инициативы Украины о прекращении огня на Донбассе с 1 сентября.

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Напомним, украинская сторона в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня инициировала проведение экстренной видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Скайп-встречу предлагается провести 1 сентября в 12:00. 26 августа Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО заявила о необходимости полного бессрочного прекращения огня на Донбассе с 1 сентября 2016 года.