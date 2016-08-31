Украина созывает видеоконференцию контактной группы из-за нарушения боевиками режима прекращения огня

Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Она сообщила, что такое обязательство боевики взяли на себя "в связи с началом нового учебного года". Однако данное обязательство нарушили.

"Скайп-встречу предлагается провести завтра, 1 сентября, в 12:00", - сообщила Дарка Олифер.

Как сообщал УНИАН, 26 августа трехсторонняя контактная группа с участием представителей боевиков заявила о необходимости полного бессрочного прекращения огня на Донбассе с 1 сентября 2016 года. «Только на подконтрольной Украине части Донбасса в школы и детсады пойдут более 150 тысяч детей. Мы настаиваем: все дети Донецкой и Луганской областей, независимо от места проживания, имеют право на заботу и безопасность. Именно поэтому Украина настаивает на полном прекращении огня. Украинская сторона последовательно выполняет Минские соглашения, и призывает Российскую Федерацию и боевиков не нарушать взятые на себя обязательства и с 1 сентября 2016 года все-таки прекратить стрелять», - заявила Олифер.